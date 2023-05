Technoprobe, primo giorno di negoziazione su Euronext Milan

Technoprobe

(Teleborsa) - Da oggi, 2 maggio 2023, le azioni, società quotata su Euronext Growth Milan e leader nella progettazione e produzione di Probe Card, saranno negoziate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.Dalla data odierna, quindi, le azioni ordinarie di Technoprobe sono state contestualmente escluse dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.Alla data odierna il capitale sociale di Technoprobe ammonta ad Euro 6.010.000 ed è suddiviso in n. 601.000.000 azioni., in occasione del primo giorno di quotazione, ha dichiarato: “La quotazione sul mercato Euronext Growth Milan finalizzata il 15 Febbraio 2022, ha rappresentato unaper Technoprobe che vedela finalizzazione di uno sforzo collettivo in materia di governance e trasparenza comunicativa. Questo passaggio fornisce, garantendo il supporto necessarioall’espansione del Gruppo".