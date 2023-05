Beghelli, Ilaria Manghi cooptata in CdA

Beghelli

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha proceduto a nominare per cooptazione Ilaria Manghi quale nuovo membro non esecutivo, non appartenente a Comitati Interni e indipendente dell'organo amministrativo, in sostituzione della dott.ssa Maria Maddalena Gnudi, dimessasi dalla carica di Consigliere non esecutivo e non indipendente con decorrenza 15 marzo 2023 per “sopraggiunti incarichi professionali”.Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, l’Amministratore così nominato non detiene alcuna partecipazione azionaria in Beghelli.La cooptazione del nuovo membro dell'organo amministrativo, che resterà in carica sino alla prossima assemblea degli azionisti della Società, è avvenuta in conformità alle previsioni di legge e di Statuto.