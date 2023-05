Riforme istituzionali, Meloni convoca le opposizioni: il programma

(Teleborsa) - La Presidente del Consiglio,, avvia il confronto con le opposizioni sulleL'appuntamento con i rappresentanti delle forze politiche è fissato peralla Camera dei deputati, nellaLo rende noto Palazzo Chigi spiegando che aglipartecipano anche i vicepresidenti del Consigliil ministro per i Rapporti con il Parlamento,, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio,e il costituzionalistaDi seguito: - alle 12.30 componente +Europa - alle 13 sarà la volte del Gruppo per le Autonomie e componente Minoranze linguistiche, subito dopo intorno alle 13.45 Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, alle 15.30 Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe, alle 17 Gruppo Movimento Cinque Stelle. Chiuderà il giro, alle 18.30 Gruppo Partito Democratico.Potrebbe essere, dunque, la prima occasione per untra Premier e segretaria del Pdcon la quale in questi mesi. Ultimo, in ordine di tempo, il recente decreto lavoro che per Schlein, per questo ci ritroveremo al fianco dei sindacati", aveva detto subito dopo l'approvazione intervistata a L'aria che tira. "Questo decreto va nella direzione sbagliata rispetto a quello che serve al Paese, basta chiedere allalì è stato fatto,Di diverso parere ovviamente la Premier che rivendica le scelte dell'esecutivo da lei guidato: “e lo facciamo con una serie di provvedimenti articolati”, tra questi. Tagliamo il cuneo di 4 punti e questo si somma a quello che avevamo già fatto in legge di bilancio abbiamo un taglio di 6 punti percentuale per chi ha redditi fino a 35.000 euro e di 7 punti per i redditi fino a 25.000 euro. È una scelta di cui io vado profondamente fiera”, ha detto in un video pubblicato poco dopo l'approvazione del nuovo decreto in materia di lavoro.