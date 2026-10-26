Serbia, il Partito degli Studenti vince le elezioni

Con una maggioranza del 52% il movimento emergente studentesco rottama la leadership di Vucic

(Teleborsa) - Il Partito degli Studenti conquista la Serbia e manda a casa il Presidente uscente Aleksandar Vucic, da 14 anni al potere. La Lista degli studenti ha conquistato il 52% dei voti, un risultato storico non solo per il margine con cui si è aggiudicato la maggioranza, ma anche per l'affluenza che ha toccato un record del 70%, mentre il Partito Progressista di Vucic si è fermato al 39,2% dei voti.



La lista degli studenti universitari così scrive la storia: un movimento emergente, nato all'indomani della tragedia avvenuta nella stazione di Novi Sad del 2024, dove il crollo di una pensilina causò la morte di 16 persone, innescando una spirale di indignazione prima e cambiamento dopo e sfociando in un movimento politico ben organizzato, che ha rapidamente deposto la leadership di Vucic.



"Gli studenti vincono" recitava lo slogan del partito studentesco, che ha voluto far sentire la voce dei giovani, contro la "corruzione dilagante" e contro una società giudicata "profondamente ingiusta". Il Partito degli studenti, impostato su basi democratiche, non ha uno o più leader, né ha indicato un candidato Premier, tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza, discusse nei "plenum", ovvero assemblee di facoltà, presenti in tutto il Paese. La lista elettorale conta 250 candidati, fra docenti, professori, esperti, ma anche agricoltori e volti noti, come atleti e artisti.



Il programma elettorale è fatto di 11 punti ed ha quali capisaldi la lotta alla corruzione e l'indipendenza della magistratura. Centrali sono dunque le riforme istituzionali, ma fra i punti figura anche l'attuazione di misure in ambito economico e sociale.

Accanto alle riforme istituzionali, il piano prevede misure sociali ed economiche, tra cui libri scolastici gratuiti e farmaci meno costosi.

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