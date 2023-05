Webuild, contratto da 1,4 miliardi in JV con Sajco in Arabia Saudita

Webuild

(Teleborsa) -, in joint venture con Shibh Al Jazira Contracting Company (SAJCO), ha firmato undi valore complessivo per la progettazione e la realizzazione dia NEOM, lungo la costa nord del Mar Rosso, in Arabia Saudita.La joint venture guidata da Webuild progetterà e realizzerà gran parte di, la linea ferroviaria che collegherà Oxagon, l'avanzato centro industriale di NEOM, con la futuristica città. Per l'esecuzione dei lavori, Webuild stima saranno creati oltre 4.000 posti di lavoro, tra diretti e di terzi.Webuild partecipa alla joint venture con una(40% come Webuild e 30% con la sua partecipata Salini Saudi Arabia), mentre il restante 30% farà capo al SAJCO. Il contratto aggiudicato alla joint venture prevede l'esecuzione delle opere civili relative alla linea alta velocità e per il trasporto merci, entrambe a doppio binario.. Il contratto include anche la realizzazione di viadotti, ponti stradali e sottopassi stradali e ferroviari. I treni potranno raggiungere una velocità massima di 230 km orari.