MARR avvia un programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato l'per un numero massimo complessivo di 3.300.000 azioni.Il Programma di buy back è finalizzato a:a) compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all’andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;b) eseguire, coerentemente con le linee strategiche della Società, operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione.Il Programma durerà fino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, con possibilità di successive proroghe nel rispetto del periodo massimo di 18 mesi autorizzato dall’Assemblea. Le attività di buy back potranno essere eseguite anche solo parzialmente e il Consiglio di Amministrazione potrà sospenderle in qualsiasi momento.Al 12 maggio MARR detiene in portafoglio complessivamente 557.210 azioni proprie pari allo 0,84% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,59%.