Giglio Group soffre in Borsa dopo risposte CdA a rilievi revisori

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, dopo che nel weekend il consiglio di amministrazione ha fornito una serie di, che non avevano espresso un giudizio sul bilancio 2022 (asserendo di non essere stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio).Tra le decisioni assunte dal CdA c'è quella di richiedere a Borsa Italiana il passaggio da Euronext Star Milan a Euronext Milan. "Si ritiene che in questa fase sia", si legge in una nota, dove comunque la società non esclude un ritorno sul segmento Star "una volta chiarita la vicenda". La società manterrà comunque ", che risponde ad esigenze di trasparenza e correttezza verso gli investitori".Peggiora la performance di, con un, portandosi a 0,624 euro, risultando il. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 0,5973 e successiva 0,5707. Resistenza a 0,6533.