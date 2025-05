Buongiorno dalla Borsa 13 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

A New York, chiude in deciso rialzo il(+2,81%), che raggiunge i 42.410,1 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 20.868,15 punti.amplia la performance positiva dell'1,43% e chiude a 38.183,3 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente 0%, archiviando la seduta a 9.899,8 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Piatta, che tiene la parità; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,50% sul precedente. Bene, con un rialzo del 3,17%.Annunciati nel Regno Unito, pari a 5.200 unità, e, che si attesta su 4,5%. I mercati sono in attesa dell'Indice ZEW della Germania, in previsione stamattina. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.