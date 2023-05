Piazza Affari, i dividendi di oggi 15 maggio 2023

Credem

Zignago Vetro

Notorious Pictures

Lucisano Media Group

GPI

Vimi Fasteners

Piovan

Ilpra

Comer Industries

Confinvest

Salcef Group

Labomar

Premia Finance

Racing Force

Franchetti

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 15 maggio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0003121677Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,33 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0004171440Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,6 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0005025355Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,115 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0004522162Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,04 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0005221517Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,5 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0004717200Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,053 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0005337958Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0005359101Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0005246191Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,75 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0005379604Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0005388266Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,5 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0005421646Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0005442154Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1504 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0005466963Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,09 EURData di pagamento: 17/05/2023ISIN: IT0005508574Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,01 EURData di pagamento: 17/05/2023