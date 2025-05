CREDEM avvia un programma di buyback

Credito Emiliano

Istituto di credito

(Teleborsa) -ha comunicato l'di unin esecuzione della delibera dell'Assemblea ordinaria del 30.04.2025.Il programma ha lo scopo diazioni ordinarie Credito Emiliano per la copertura dei piani di compensi basati su strumenti finanziari e potrà avere ad oggetto un(pari a ca. lo 0,44% del capitale sociale).Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e comunque in conformità all'autorizzazione BCE, che è valida per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 30.04.2025, data della delibera assembleare.A Piazza Affari, oggi, seduta positiva per l', che avanza bene e porta a casa un +1,62%.