Piazza Affari, i dividendi del 12 maggio 2025

(Teleborsa) - il 12 maggio 2025 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0001006128Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,471 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0001073045Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0128 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0001128047Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,88 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0005325912Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,35 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0005322612Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0005037905Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,6 EURData di pagamento: 23/05/2025ISIN: IT0005337818Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0003411417Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0005138703Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,5 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0005545238Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0482 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0005466963Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,09 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0005521551Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,061 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0000076536Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0000214293Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,376 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0001018362Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,38 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0005532525Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 14/05/2025ISIN: IT0004171440Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,45 EURData di pagamento: 14/05/2025