Reevo, Nebula Aurea BidCo promuove OPA totalitaria su azioni e warrant

Reevo

(Teleborsa) -ha annunciato di voler promuovereaventi ad oggetto, rispettivamente,, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa ltaliana.In particolare, l’Offerente, di concerto con le società a monte della catena di controllo (Nebula Aurea MidCo, Nebula Aurea Investments e White Bridge Investments III) intende promuoveresu n. 4.925.190pari ale del 94,36% del Capitale Sociale Fully-Diluted e, dunque, rappresentative dell’intero capitale sociale dell’Emittente.L'offerta è, rappresentative dele del 2,47% del Capitale Sociale Fully-Diluted, rappresentative di circa il, derivanti dall’eventuale esercizio dei Warrant nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 10 Warrant esercitati, qualora i titolari dei Warrant esercitino il diritto loro spettante (le Azioni di Compendio non includono le n. 294.090 azioni che deriverebbero dalla conversione dei n. 2.940.900 Warrant detenuti dagli Azionisti di Riferimento e da Salvatore Giannetto, in quanto oggetto dell’Impegno di Adesione.La seconda offerta concernesu massimi n. 4.594.230rappresentativi della totalità dei Warrant emessi dall’Emittente e in circolazione - ivi inclusi i n. 2.940.900 Warrant oggetto dell’Impegno di Adesione.riconoscerà a ciascun aderente all’Offerta sulle Azioni un, che incorpora un premio pari al +20,8% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni rilevato alla chiusura del 15 maggio. L’Offerente riconoscerà unportato in adesione all’Offerta, che incorpora un premio pari al +109,5% rispetto al prezzo ufficiale dei Warrant rilevato alla data del 15 maggio 2023 (l’ultimo giorno di chiusura antecedente la pubblicazione del Comunicato, pari a Euro 0,09.In caso di totale adesione all’Offerta sulle Azioni, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta sulle Azioni è pari a Euro 86.683.344. n caso di totale adesione all’Offerta sui Warrant, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta sui Warrant, assumendo che i Warrant oggetto dell’Offerta sui Warrant non vengano esercitati entro il termine del Periodo di Adesione dell’Offerta sulle Azioni - come eventualmente prorogato -, e vengano portati in adesione all’Offerta sui Warrant è pari a Euro 826.961,40. Nel caso di totale adesione all’Offerta sulle Azioni di tutte le Azioni e le Azioni di Compendio, assumendo che tutti i titolari di Warrant – fatta eccezione per i n. 2.940.900 Warrant detenuti dagli Azionisti di Riferimento e da Salvatore Giannetto, in quanto oggetto dell’Impegno di Adesione – convertano i propri Warrant ed aderiscano all’Offerta sulle Azioni, e di adesione all’Offerta sui Warrant da parte dei soli Azionisti diRiferimento e Salvatore Giannetto, il controvalore complessivo delle Offerte sarà pari a Euro 90.122.566,80.Ilverrà concordato dall’Offerente con Consob e Borsa Italiana ed avrà una durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di quaranta giorni di borsa aperta, salvo proroga. Il Periodo di Adesione avrà inizio a seguito dell’approvazione del Documento di Offerta da parte di Consob e della sua pubblicazione e potrà essere soggetto a riapertura dei termini.