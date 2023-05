TIM sotto pressione dopo rumors passo indietro CDP

Telecom Italia

(Teleborsa) - Giornata difficile per, che mostra una variazione percentuale negativa dell'1,30%, sui rumors che parlano di un passo indietro del duo CDP Macquarie.Secondo indiscrezioni di Bloomberg, non confermate, CDP starebbe pensando di abbandonare la sua offerta per la rete fissa di TIM, per la quale era in cordata con il fondo australiano Macquarie. Resterebbe in piedi così solo il fondo KKR, che all'ultima sessione di rilanci ha presentato una proposta superiore anche dal lato del valore pari a 21 miliardi di euro, contro i 19,3 della cordata italo-australiana. Nessuna decisione finale comunque sarebbe stata presa - precisa Bloomberg - ed i piani degli attori della vicenda potrebbero ancora cambiare.L'andamento dellanella settimana, rileva una minore forza relativa del titolo rispetto al, che lascia le azioni della compagnia telefonica preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 0,2566 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 0,2701. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 0,2484.