Buongiorno dalla Borsa 14 luglio 2025 - [video]

, con ilche lima lo 0,63%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 22.780,6 punti.porta a casa un calo dello 0,28%, con chiusura a 39.459,6 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,11%, archiviando la seduta a 10.684,6 punti., che fanno un passo indietro. Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,77%; senza slancio, che negozia con un +0,17%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,60%.Il settore, con il suo -1,27%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso per, che presenta una flessione dell'1,51%.Annunciati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -0,6%. Domani si attende dalla Germania l'annuncio sull'Indice ZEW e dall'Unione Europea la diffusione della Produzione industriale, mentre in Spagna saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.