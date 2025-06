Buongiorno dalla Borsa 26 giugno 2025 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 42.982,43 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 22.237,74 punti.Brilla, in aumento dell'1,65%, chiude a 39.584,6 punti.porta a casa un calo dello 0,47%, con chiusura a 10.345,4 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,60%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,12%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,38%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,85% sul precedente. Scambia in profit, che lievita del 2,44%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL, degli Ordini beni durevoli e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani.