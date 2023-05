SdR, Tassi (Columbia Threadneedle): tiepidamente positivi sul comparto tecnologico

(Teleborsa) - "Riteniamo che ad oggi ci sia un, e ci sembra importante approfondire questo. Riteniamo che siaperché rappresenta un po' quello che facciamo quotidianamente: se possiamo fare l'intervista è attraverso un microfono e una telecamera, e attraverso la tecnologia di base che ci sta dentro quindi semiconduttori". Lo ha detto a Teleborsa, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investments, in occasione della tredicesima edizione del Salone del Risparmio, l'evento di riferimento nel settore dell'asset management, organizzato da Assogestioni."Quindi riteniamo che questo sia un tema importante, che ha dellema ha anche dei riflessi sullaed è per questo che ne parliamo al Salone", ha aggiunto."Siamoper un semplice motivo - ha continuato Tassi - perché i tassi di interesse che hanno fatto tanto male ai titoli tecnologici sembrano, soprattutto il mercato americano, arrivati a un punto di massimo. Per i tassi di inflazione lo stesso: tendenzialmente ci aspettiamo a questo punto dei tassi un pochino più adeguati. E le valutazioni, che guidano anche i processi di acquisto nell'ambito tecnologico, abbiamo visto che sono molto più basse rispetto a quello dove erano almeno un anno fa. Di conseguenza, se questo lo abbiniamo a quelli che sono i, come per esempio la crescita e gli investimenti che vengono fatti sulle auto elettrica, la robotica, l'intelligenza artificiale , ci fa pensare che la tecnologia se ancora un tema di medio-lungo termine."Rimanendo nell'ambito tecnologico, la nostra considerazione più che a livello di geografia va a guardare alla tipologia dei componenti. Parlavamo prima dei semiconduttori, quindi. Secondo me sono due temi importanti indipendentemente più o meno dalla geografia, poi ovviamente titoli che sono basati nel mercato europeo e mercato americano hanno una tensione minore rispetto a qualcosa che magari è basato sulla parte Asia Pacifico".