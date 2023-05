L'indice delle società High Tech italiane in lieve rialzo (+0,45%), seduta effervescente per It Way

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

mid-cap

Seco

It Way

Exprivia

(Teleborsa) - Movimento moderatamente positivo per il, che registra piccoli passi avanti, performando peggio dell', che, invece, si mostra brillante sul mercato.Ilha aperto a quota 144.600,1, in aumento di 650,8 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre l'balza del 3,00% a 881.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, risultato positivo per, che lievita del 3,54%.Tra leitaliane, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,38%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 6,09%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,34% sui valori precedenti.