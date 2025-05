Itway, ricavi balzano a 19,9 milioni di euro nel primo trimestre

Itway

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha chiuso il2025 conpari a 19,889 milioni di euro, in crescita (+58%) rispetto a 12,557 milioni realizzati nello stesso periodo dell’esercizio precedente.Il Risultato Operativo Lordo () è pari a 412 mila euro, in rialzo rispetto ai 307 mila euro dell’analogo periodo del 2024. Il Risultato Operativo () è pari a 185 mila euro, in crescita rispetto ai 79 mila euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Il Risultato Ante Imposte è positivo per 39 mila euro.