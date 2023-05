Lavoro, Inps: continua il trend positivo su gennaio, +443 mila posizioni

(Teleborsa) - Complessivamente leattivate dai datori di lavoro privati nei primi due mesi del 2023 sono state 1.232.000, in lievissimo calo rispetto allo stesso periodo del 2022 (-1%). La flessione risulta di qualche consistenza per i(-14%); registrano invece una crescita le assunzioni con contratto di(+12%) e stagionale (+5%) e con contratto di somministrazione a(+8%). Sono alcuni dei dati contenuti nel report pubblicato dall'Osservatorio sul precariato dell'Leda tempo determinato nei primi due mesi del 2023 sono state 174.000, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 (+9%). In flessione invece le conferme di rapporti digiunti alla conclusione del periodo formativo (19.000, -9% rispetto all’anno precedente).Ledel mese di gennaio e febbraio sono state nel complesso 936.000, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-4%). Registrano una contrazione le cessazioni di contratti a tempo indeterminato (-12%), di contratti in apprendistato (-6%), di contratti in somministrazione (-5%); in aumento invece le cessazioni di contratti intermittenti (+8%) e di contratti a tempo determinato (+1%); sostanzialmente stabili quelle di contratti stagionali.Lenel primo bimestre 2023 sono state circa 210.000, pari a un sesto delle assunzioni totali. Le trasformazioni a tempo determinato incentivate sono state circa 30.000, pari a circa un quinto delle trasformazioni totali. Nei primi due mesi del 2023, rispetto al corrispondente periodo del 2022, solo l’agevolazionesegna una modesta crescita (+5%); per tutte le altre tipologie di rapporti di lavoro (con riferimento sia alle assunzioni che alle variazioni contrattuali) incentivati si registra invece una significativa flessione.Ilvale a dire la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, identifica ladelle posizioni di lavoro (differenza tra le posizioni di lavoro in essere alla fine del mese osservato rispetto al valore analogo alla medesima data dell’anno precedente). Ail saldo annualizzato risulta pari a, in aumento rispetto a quello registrato a gennaio. Il contributo a tale crescita è positivo per: i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (+376.000), i contratti intermittenti (+34.000), i contratti di apprendistato (+21.000), i contratti a tempo determinato (+18.000), i contratti stagionali (+8.000); i contratti di lavoro somministrato a tempo indeterminato (+24.000); negativo invece il contributo dei contratti somministrati a termine (-41.000).Rispetto a gennaio 2023 segnano un incremento del saldo i contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli apprendisti; in flessione il saldo dei contratti degli stagionali e degli intermittenti. Ladeicon(CPO) a febbraio 2023 si attesta intorno alle 13.000 unità, in aumento del 2% rispetto allo stesso mese del 2022; l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione risulta pari a 244 euro.I lavoratori pagati con i titoli del(LF), a febbraio 2023 risultano circa 12.000, in diminuzione del -2% rispetto allo stesso mese del 2022, e l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione risulta pari a 178 euro.