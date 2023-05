Eventi e scadenze: settimana del 22 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

Giovedì 18/05/2023

Lunedì 22/05/2023

Agatos

Bastogi

Cleanbnb

doValue

Eles

Eprcomunicazione

Gel

Generali Assicurazioni

Intesa Sanpaolo

Prismi

Martedì 23/05/2023

Bastogi

Borgosesia

Compagnia Dei Caraibi

doValue

Eprcomunicazione

Lowe's Companies

Solutions Capital Management Sim

Mercoledì 24/05/2023

Abercrombie & Fitch

Cleanbnb

Destination Italia

Generali Assicurazioni

Giglio Group

Greenthesis

Guess?

Intesa Sanpaolo

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Mediobanca

Nvidia

Portale Sardegna

STMicroelectronics

Giovedì 25/05/2023

Best Buy

Destination Italia

Dhh

Dollar Tree

ePrice

Esprinet

First Capital

Gap

Generali Assicurazioni

Portale Sardegna

Ralph Lauren

Triboo

Venerdì 26/05/2023

Fenix Entertainment

Greenthesis

Imvest

Promotica

Trendevice

(Teleborsa) -- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- Il titolo della XXXV edizione del Salone internazionale del Libro è "Attraverso lo specchio". Ci saranno oltre 1400 eventi, incontri e dibattiti. Il Salone è una delle più importanti manifestazione italiane nel campo dell'editoria. Parteciperanno tantissimi autori e nomi noti della letteratura- La Camera dei deputati sarà presente alla XXXV Edizione del Salone internazionale del Libro, che si svolgerà a Torino, presso lo stand del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Oltre alla distribuzione della Costituzione e di materiale informativo sull'attività della Camera e sulle sue sedi, è stato predisposto un calendario di incontri e approfondimenti su temi istituzionali rivolto a studenti, docenti e cittadini- Il 10º vertice UE-Repubblica di Corea si svolgerà a Seul e celebrerà il 60º anniversario delle relazioni diplomatiche tra UE e Corea del Sud. L'UE sarà rappresentata da Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. La Corea del Sud sarà rappresentata dal presidente Yoon Suk-Yeol- Il 3° Global Policy Forum si svolge a Milano. Organizzato da Università Bocconi, ISPI, OCSE e Think7 Japan, è una piattaforma internazionale per discutere temi globali di attualità e sfide cruciali per il futuro. Parteciperanno policy maker, alti rappresentanti del mondo business e senior experts a livello globale- I ministri, durante il Consiglio Competitività, parleranno di: Mercato interno e industria, Ricerca e Spazio- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia09:00 -- L'evento di Coldiretti si svolge a Roma, in occasione della giornata mondiale della biodiversità proclamata dall'ONU. Sarà diffuso il rapporto sui mercati contadini in Italia e nel mondo. Presenti tra gli altri il Ministro Lollobrigida, il Direttore generale FAO, i Presidenti Coldiretti e IFAD, il Ministro commercio interno Egitto, il Ministro dell'Agricoltura Albania e il Direttore World Food Program10:30 -- La Cerimonia di premiazione di eccellenze nel settore bancario, organizzata da BancaFinanza, si svolge a Torino – Palazzo Madama. Interviene Antonio Patuelli, Presidente Abi10:30 -- ENEA presenterà a Roma, alla Sapienza, i primi risultati del progetto internazionale PROVIDE che punta a sviluppare prodotti da forno ad elevato valore nutritivo usando come ingredienti proteine e molecole benefiche estratte da scarti dell'industria agroalimentare11:00 -- Il terzo Stakeholder Forum di INWIT, "Le Infrastrutture Digitali per la crescita sostenibile del Paese" si svolge a Milano. Tra gli interventi, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti e il Direttore Generale INWIT Diego Galli14:00 -- Il dibattito, organizzato dallo studio legale internazionale DLA Piper, si svolgerà a Roma presso la Camera dei Deputati e si incentrerà sugli obiettivi della legge delega per la riforma fiscale con riferimento alla medio-grande impresa Tra i partecipanti: il viceministro dell'Economia, il presidente della Commissione Finanze della Camera e il condirettore generale di Assonime16:00 -- Milano - Cerimonia in occasione del 150 anniversario della morte di Alessandro Manzoni alla presenza del Presidente Mattarella17:00 -- L'evento, organizzato da Sircle Benefit con la collaborazione di Borsa Italiana, si svolge a Palazzo Mezzanotte. Focus su sostenibilità e governance. Tra gli interventi, l'AD di Borsa Italiana, il Chief Innovability Officer di Enel, l'Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo e l'Head Sustainability Planning & Projects and Innovation Manager di Leonardo- Borsa di Toronto chiusa per festività- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Stacco della cedola del dividendo delle azioni- Appuntamento: Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria- CDA: Bilancio- Il Consiglio sarà presieduto da Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea. Durante il pranzo di lavoro, i ministri terranno uno scambio informale con il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero; Sistema dei pagamenti- La fiera internazionale per meeting, incentivi, conferenze ed esposizioni (MICE), si terrà a Francoforte. Punto di incontro per i principali attori del settore tra cui agenti di viaggio, tour operator, organizzatori di eventi e aziende- La conferenza, organizzata da UniCredit e Kepler Cheuvreux presso la sede centrale di Unicredit di Milano, è la principale Capital Markets Conference in Italia e il punto di incontro annuale tra la comunità finanziaria internazionale e il top management delle più importanti società quotate italiane. Ci saranno riunioni individuali e di piccoli gruppi e comprenderà anche alcune sessioni plenarie con illustri relatori che affronteranno temi chiave economici e commerciali- Si svolge a Parma l'11a edizione di SPS Italia "Le nuove frontiere dell’ingegneria innovativa connessa e integrata". Importante evento fieristico italiano in tema automazione industriale, riconosciuto come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano- EBACE è l'airshow di maggior prestigio a livello globale per il settore dell'aviazione d'affari. Salone aperto esclusivamente agli operatori di settore, attira mediamente più di 400 espositori e oltre 10 mila addetti ai lavori da tutto il mondo. Si svolge a Ginevra- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di aprile 2023- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Importante evento nel settore dell'Industria Energetica, dove autorità energetiche, amministratori delegati del settore, appaltatori, istituzioni e consumatori possono discutere delle migliori strategie, politiche e finanziamenti per realizzare l'agenda della transizione energetica. L'evento si svolge a Ravenna08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna08:00 -- Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) si svolgerà a Bruxelles e riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Costruire un'economia europea dinamica, resiliente e sostenibile del XXI secolo"09:00 -- "Come traguardare una crescita sostenibile tra gestione del rischio e spinta sull'innovazione?". Evento organizzato da Bain & Company a Milano con esperti del mondo dei Financial Services che si confronteranno sui temi chiave per il settore. Tra gli interventi, il CEO Banco BPM, il Presidente Prelios e l'AD e DG SACE09:30 -- Etica, fiducia e performance. Visioni di leadership a confronto. Il Summit, organizzato da The European House – Ambrosetti, si svolge a Milano e offrirà opportunità di approfondire esperienze e modelli di successo. Tra gli interventi, Marco Grazioli, Presidente, The European House –Ambrosetti10:30 -- Evento organizzato da ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile), che si svolge a Piazza di Siena, per un confronto sulla logistica sostenibile con diversi attori istituzionali tra i quali: Gasparri, Santanchè, Gava, Bignami, Durigon e Boccia. Aprirà i lavori Guido Grimaldi, Presidente ALIS11:00 -- Presentazione del 103° Rapporto Analisi dei Settori industriali "L'industria italiana e le sfide di medio periodo, tra vincoli demografici e rafforzamento competitivo". L'evento si terrà presso la Sala convegni di Intesa Sanpaolo di Milano11:00 -- L'Osservatorio di Karma Metrix nasce per raccontare quanto impattano sull'ambiente le Big Tech americane e creare maggior consapevolezza sul tema della sostenibilità digitale. Verranno esaminati i bilanci di sostenibilità di Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta e Microsoft, confrontandoli con i bilanci passati, per vedere come stanno mutando i loro consumi energetici e le loro emissioni di gas serra. L'evento si svolge a Milano13:00 -- Presso l'Aula del V piano di Palazzo San Macuto, costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari14:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente dell'Assemblea della Repubblica della Macedonia del Nord, Talat Xhaferi15:00 -- Il convegno si svolge presso l'Aula dei Gruppi parlamentari. Intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Sottosegretario di Stato Alessio Butti, Mario Nobile (D.G AgID), Francesca Reich(AD e DG Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) e Matteo Del Fante (AD Poste Italiane). Organizzato da Associazione Cittadinanza Digitale16:00 -- Durante l'evento, che si terrà al Tempio di Adriano di Roma, sarà presentata la ricerca a cura di Banca Ifis (main sponsor), "Il turismo pilastro dell'economia dell'esperienza". Tra gli interventi: il ministro Santanchè, i presidenti di Banca Ifis, ENIT e CCIAA Roma, il Vice Presidente di Confindustria e il sindaco di Roma16:30 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio una delegazione di giovani del Comitato italiano per l'UNICEF, guidata dal Presidente, Carmela Pace- Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Quirinale - Il Presidente Mattarella riceverà il Presidente della Repubblica dell'Angola João Lourenço, in visita di Stato- Expo Security & Cyber Security Forum è un evento formativo e informativo sulla sicurezza fisica ed informatica, con aziende nazionali ed internazionali, patrocinato dalle principali associazioni ed enti del settore ed avrà luogo presso il Polo Espositivo del Marina di Pescara- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- Cassa Depositi e Prestiti - Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, in prima convocazione- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria09:00 -- Presentazione dell'edizione 2023 del Rapporto sul mercato immobiliare della logistica in Europa e in Italia. L'evento, dedicato alle nuove tendenze e ai modelli di sviluppo innovativo nel settore logistico tra automazione, robotica e sostenibilità, si terrà a Milano10:00 -- Mediobanca terrà un Capital Market Day con la presentazione, via web-streaming, delle linee guida del Piano Strategico per il triennio 2023-2610:00 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della Settima Edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile11:00 -- La Presentazione della 35° edizione del Rapporto Italia dell'Eurispes si terrà presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Il Rapporto è diventato un apprezzato punto di riferimento per studiosi, Istituzioni, sistema dell'informazione e osservatori internazionali14:00 -- La Commissione Finanze, nell'ambito dell’esame del disegno di legge e della proposta di legge recanti "Delega al Governo per la riforma fiscale", svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse15:00 -- Il convegno si svolge a Montecitorio. Intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Vicepresidente della Commissione Finanze, Alberto Bagnai, il Presidente della Commissione Attività produttive, Alberto Luigi Gusmeroli e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin15:30 -- La Presentazione del Position Paper "Materie prime critiche e produzioni industriali italiane - Le opportunità derivanti dall'economia circolare" di Iren e The European House Ambrosetti, si terrà a Roma presso l'Ara Pacis. Tra gli interventi, il Ministro Urso, il Presidente di Iren, l'AD di di The European House – Ambrosetti e il DG di ISPRA16:30 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria, Rossen Zhelyazkov17:45 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente della Repubblica dell'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço19:45 -- Intervento di apertura del presidente della BCE, Christine Lagarde, durante la celebrazione del 25º anniversario della BCE, a Francoforte- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie al 31 marzo 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Pubblicazione del Report Annuale 2022 della Banca Centrale Europea- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles. Luis De Guindos, vicepresidente della Banca Centrale Europea, presenterà il Report Annuale 2022 della BCE- I ministri discuteranno dello stato attuale delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti e dei recenti sviluppi nelle relazioni commerciali UE-Cina. La Commissione fornirà informazioni in merito alla preparazione della 13a conferenza ministeriale (MC13) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)- Condizioni di vita e reddito delle famiglie - Anno 2022- L'evento rappresenta il momento annuale di incontro tra tutti gli stakeholder privati e pubblici di tutti i settori che operano per e nell'Economia del Mare. La 2a edizione, dal titolo "Italia Nazione di Mare", si svolge a a Gaeta- Il Forum si terrà a Genova. Più di 400 fra associazioni, istituzioni, organizzazioni e fondazioni che hanno un fattore in comune: il mare per porre a fattore comune imprese e professionisti, che insieme rappresentano quasi un quarto del Pil nazionale. Interviene il Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Edoardo Rixi- Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 18a edizione è "Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo". Oltre 260 eventi, 6 Premi Nobel, 90 relatori del mondo accademico, 40 economisti, 35 relatori internazionali, 40 tra manager e imprenditori e 19 Ministri09:00 -- La "6^ Rassegna di diritto pubblico dell'economia: una nuova stagione per l'evidenza pubblica. Le procedure e le forme per l'affidamento di pubblici servizi, infrastrutture ed opere pubbliche" si svolge a Varese. Convegno organizzato dall'Unione provinciale degli enti locali e patrocinato da Corte dei conti e Consiglio di Stato. Interverranno, tra gli altri, il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio e il Presidente dell'ANAC09:30 -- In Commissione Giustizia, nell’ambito dell'esame delle proposte di legge recanti "Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite", si svolge l'audizione, in videoconferenza, di Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo13:30 -- Le Commissioni riunite Affari Esteri di Camera e Senato (nella sala Koch del Senato), svolgono l'audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio affari esteri dell'Unione europea del 22 maggio 2023- Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Partecipazione alla Italian Investment Conference 2023, organizzata da Unicredit & Kepler Cheuvreux- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Pubblicazione informazioni finanziarie al 31 marzo 2023- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Spagna e Lituania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Repubblica Ceca e Slovacchia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Bulgaria e Liechtestein - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Polonia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito10:00 -- La presentazione della ricerca della School of Management del Politecnico di Milano si svolge al Campus Durando a Milano. Verranno presentati i numeri del mercato, analizzate le principali novità tecnologiche, la prospettiva di aziende, PA e consumatori, e gli impatti derivanti dai nuovi modelli di business per l'offerta di soluzioni smart per la mobilità11:00 -- Conferenza stampa con il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, per festeggiare i 25 anni della compagnia in Italia. L'evento si svolgerà presso l'aeroporto di Treviso14:00 -- Evento di Presentazione del volo Roma – San Francisco della United Airlines che si terrà all'aeroporto Leonardo da Vinci15:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente della Repubblica dell'Albania, Bajram Begaj- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Asta BOT- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio