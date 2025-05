DHH, inizio delle negoziazioni dei warrant previsto per lunedì 26 maggio

DHH

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, haalle negoziazioni di 1.039.485 warrant denominati "Warrant DHH S.p.A. 2025-2028".I warrant daranno diritto a sottoscrivere ai termini del regolamento dei warrant (nel periodo compreso tra l'1 giugno 2027 e il 29 dicembre 2028) complessive massime 623.691 azioni DHH, a godimento regolare e del tutto fungibili con le attuali azioni DHH in circolazione, secondo il rapporto di esercizio previsto dal regolamento e ad uncadauna.I warrant saranno identificati con il codice ISIN IT0005645541, la data di ammissione alle negoziazioni dei Warrant è attesa per giovedì 22 maggio 2025, con regolamento edei warrant previsto per lunedì 26 maggio 2025.