Recordati, Jefferies alza il target price

(Teleborsa) - Gli analisti di Jefferies hanno rivisto al rialzo il target price sul titolo: il prezzo obiettivo è stato portato a 41 euro dai 37 euro indicati in precedenza. Confermato il giudizio "hold".Nelle scorse settimane, Recordati ha migliorato la guidance 2023 dopo un primo trimestre positivo. "I risultati finanziari del primo trimestre confermano l'abilità di Recordati nel raggiungere costantemente risultati eccezionali e mostrano, anche al netto di fattori straordinari o temporanei, un eccellente inizio dell'anno per entrambe le business unit - ha commentato l'AD Rob Koremans -. Confermiamo il nostro impegno sulla performance, rivedendo al rialzo i nostri obiettivi per l'intero 2023, con ricavi e utili ora superiori alla parte alta della guidance dicharata a febbraio".Intanto il titolo Recordati si muove in ribasso e presenta una flessione dello 0,90%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 44,43 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 43,75. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 43,51 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.