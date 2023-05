Citigroup prepara l'IPO della sua attività in Messico, Banamex

Citigroup

(Teleborsa) -si avvia allo scorporo delle sue attività in Messico, attraverso l’ IPO , abbandonando così l'idea di vendere la sua divisione, Banamex, acquistata per 12,5 miliardi di dollari nel 2001.La banca prevede di completare la separazione nella seconda metà del 2024, con un’offerta pubblica che potrebbe seguire nel 2025."Abbiamo concluso che la strada ottimale per massimizzare il valore di Banamex per i nostri azionisti e portare avanti il nostro obiettivo di semplificare la società, è concentrarsi solamente sull'initial public offering dell'attività", ha affermato l'amministratore delegato di Citigroup, Jane Fraser.