A Hong Kong debutta il costruttore cinese di batterie Catl: Ipo da 4,6 miliardi di dollari

Tesla

Ford

Volkswagen

Mercedes

JPMorgan

Bank of America

(Teleborsa) - Debutto ad Hong Kong per il produttore cinese di batterie CATL con un Ipo da, la più grande quotazione a livello mondiale del 2025. Il titolo ha guadagno fino al 14% arrivando a sfiorare idopo che l'azienda aveva fissato un prezzo iniziale per le sue azioni a 263 dollari.Catl rifornisce con le sue batterie per auto elettrichecomee da anni è il leader del settore: al momento controlla una quota di mercato a livello globale pari a circa il 38% secondo le stime di SNE Research. Nell'ultimo esercizio, il costruttore cinese ha registrato undicon undiLa quotazione di Catl è arrivata nonostante gliposti dall'. All'inizio dell'anno l'azienda cinese era stata inserita nellaper i suoi presunti legami con l'esercito di Pechino, accusa che Catl ha più volte smentito. Il mese scorso invece il Congresso Usa aveva invitatoa interrompere la collaborazione con Catl proprio in relazione alla sua quotazione in borsa e sempre con l'accusa di legami con l'esercito cinese. Le due banche americane hanno comunque portato avanti le loro attività con l'azienda cinese.