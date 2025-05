Newlat Food, forte crescita dell'utile nel primo trimestre. Valuta IPO NewPrinces

Newlat Food

(Teleborsa) -archivia il primo trimestre dell'anno conpari a Euro 672,7 milioni, in lieve diminuzione rispetto al risultato combined del primo trimestre del 2024, pari a Euro 699,9 milioni, a parità di perimetro di consolidamento. Tale dinamica, spiega lòa società nella nota dei conti, "riflette l’adeguamento dei prezzi di vendita in un contesto di mercato deflattivo, ampiamente compensato da un significativo miglioramento del costo del venduto, trainato da una riduzione dei costi delle materie prime pari al 6%".Al netto delle poste straordinarie, l’ Adjusted EBITDA consolidato è risultato pari a Euro 54,8 milioni, in crescita del +30,5% rispetto a Euro 42 milioni del primo trimestre 2024, a parità di perimetro di consolidamento. In termini di Adjusted EBITDA margin si registra un forte aumento, passando dal 6% del primo trimestre 2024 all’8,2% a fine marzo 2025.L’ EBITDA consolidato della Società è risultato pari a Euro 52,7 milioni, in crescita del +62,5% rispetto ai primi tre mesi del 2024. In termini di EBITDA margin si registra un importante aumento, passando dal 4,6% al 7,8%.Il(EBIT) consolidato è pari ad Euro 28,9 milioni, in forte aumento del +392%, rispetto a Euro 5,9 milioni del primo trimestre 2024, a parità di perimetro di consolidamento.Ilconsolidato è pari a Euro 13,5 milioni, in netto aumento rispetto alla perdita di Euro -2,2 milioni registrata nel primo trimestre 2024, a parità di perimetro di consolidamento.Laè passata da Euro –346,2 milioni al 31 dicembre 2024, a Euro -302 milioni al 31 marzo 2025, grazie alla capacità del Gruppo di generare cassa dall’attività operativa al miglioramento del capitale circolante del Gruppo Princes Limited.L’Underlying Free Cash Flow raggiunge Euro 45 milioni, confermando l’ottima capacità del Gruppo di conversione dell’EBITDA in flussi di cassaIlha commentato: “Il primo trimestre 2025 rappresenta unadel Gruppo, segnando il primo periodo in cui Princes Limited è pienamente consolidata fin dall’inizio dell’esercizio. I risultati conseguiti confermano l’, con una crescita significativa della marginalità, della redditività netta e della generazione di cassa. L’integrazione di Princes è stata portata a termine in tempi estremamente rapidi, consentendoci di attivare sinergie concrete fin da subito. Questo ci pone nelle condizioni di accelerare con determinazione la nostra roadmap di sviluppo, rafforzando il posizionamento del Gruppo sui mercati internazionali e creando valore sostenibile per tutti gli stakeholder.”Con Princes Limited posizionata come hub centrale per le attività alimentari internazionali del Gruppo, si legge nella nota, "questa nuova struttura apre importanti opportunità strategiche". In tale contesto, "il Consiglio di Amministrazione sta valutando diverse opzioni strategiche, tra cui – fra le altre – una(IPO) e la quotazione di una parte significativa del Gruppo. Il CdA sta attualmente analizzando la struttura ottimale dell’operazione, i requisiti patrimoniali, il perimetro e la sede della potenziale quotazione". Una possibile IPO, conclude la nota, "potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per valorizzare pienamente il potenziale di crescita del business “Food & Drinks” e consentire all’attività di reperire risorse finanziarie aggiuntive per accelerare la propria strategia di crescita per linee esterne".Al momento "non è stata presa alcuna decisione e non vi è alcuna certezza che tale operazione o modifiche abbiano effettivamente luogo".