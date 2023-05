Mediobanca vola dopo il Piano

Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta molto positiva per, che questa mattina è volata in vetta al FTSE MIB, con un guadagno del 2%, in controtendenza rispetto ad un mercato pesantemente negativo.A sostenere le azioni dell'Istituto di piazzetta Cuccia conrtribuisce il Piano strategico, presentato oggi dal management, che stima ricavi sino a 3,8 miliardi al 2026, grazie al contributo del wealth management, che diventerà il primo motore di crescita dei ricavi grazie alle commissioni. Dal 2016, anno in cui lo sviluppo nel WM è divenuto per il gruppo una priorità, la divisione ha triplicato le proprie dimensioni.L'utile per azione è visto in crescita del 15% da 1,15 a 1,80 euro, il ROTE al 15% dal 12%. Prevista una crescita nella remunerazione degli azionisti fino a 3,7 miliardi di euro nel triennio 2024-26 (+70% rispetto al precedente quadriennio) in dividendi e buyback.