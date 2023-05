Generali, utile netto normalizzato +49,7%. Borean: risultati trimestre in linea con obiettivi

Generali

(Teleborsa) -archivia il primo trimestre dell'anno con una crescita deldell'1,3% a 22,2 miliardi di euro, grazie all'aumento del 10,1% del segmento danni, un1.820 milioni, in miglioramento del 22,1%, e un utile netto normalizzato in aumento del 49,7% a 1.229 milioni.Il- spiega Generali - riflette l'utile non ricorrente relativo alla cessione di un complesso immobiliare londinese (per 193 milioni di euro al netto delle imposte)e l'impatto delle svalutazioni per 96 milioni sui titoli a reddito fisso russi registrati nel primo trimestre 2022.Ilmigliora a 1.199 milioni di euro da 481 milioni nel periodo corrispondente del 2022.I premi lordi del segmento Vita sono stati pari 13.238 milioni di euro con un calo del 3,7%, mentre il segmentoha registrato premi lordi per 8.925 milioni, +10,1%.In termini di risultato operativo, il segmento Vita vede un aumento dell'1% a 924 milioni, mentre i segmento Danni è in aumento del 74,6% a 847 milioni. Il risultato operativo del segmento Asset & Wealth Management è pari a 233 milioni di euro (-10%). Il risultato operativo del settore Holding e altre attività è negativo per 117 milioni (+6,2%).Ildel gruppo si è attestato a fine periodo a 28 miliardi, più 3,6% rispetto a fine 2022, grazie al risultato netto di periodo. Gli Assets Under Management complessivi del gruppo aumentano a 631,3 miliardi, in crescita del 2,6% rispetto a fine 2022, riflettendo l'effetto di mercato positivo sulle principali classi di asset.Il gruppo mantiene una, con il Solvency Ratio a 227% da 221% a fine 2022."Grazie ai risultati trimestrali in crescita forte e profittevole,. La performance del segmento Danni - commenta il- riflette il nostro impegno a mantenere l’eccellenza tecnica, mentre nel segmento Vita, nonostante il contesto complesso, prosegue il ribilanciamento del nostro mix produttivo verso le linee di business più profittevoli. Il Gruppo confermainoltre la sua posizione di capitale estremamente solida, grazie alla forte generazione organica di capitale. Per la prima volta presentiamo i nostri risultati secondo i nuovi principi contabili, che ci consentono di migliorare significativamente la visibilità e la prevedibilità delle fonti di utile, oltre a fornire una migliore rappresentazione del valore intrinseco del nostro business Vita. Vorrei ringraziare tutte le colleghe e i colleghi del Gruppo che hanno contribuito al progetto IFRS 17 e 9".