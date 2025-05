GVS, utile normalizzato aumenta a 12 milioni di euro nel primo trimestre

GVS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha chiuso iconpari a 107,2 milioni di euro, in crescita del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, grazie al contributo della divisione Healthcare & Life Sciences (+6.1%), che ha più che compensato la riduzione evidenziata nella divisione Energy & Mobility.L'è in crescita del 6,1% rispetto ai primi tre mesi del 2024, con un margine sui ricavi pari al 24,1%, in significativo miglioramento rispetto al margine registrato nei primi tre mesi del 2024, pari al 23,4%. Gli oneri finanziari netti normalizzati, (al netto delle perdite su cambi di 8,3 milioni dei primi tre mesi del 2025 e degli utili su cambi di 4,1 milioni dei primi tre mesi del 2024) risultano in diminuzione nel periodo in esame, passando da 4 milioni per il periodo chiuso al 31 marzo 2024 a 2,8 milioni per il periodo chiuso al 31 marzo 2025.Il, al netto degli utili e perdite su cambi e del relativo impatto fiscale, si è attestato a 12 milioni di euro, in crescita del 21,6% rispetto al primo trimestre dell'esercizio precedente.L'al 31 marzo 2025 è pari a 275,6 milioni di Euro. L'aumento dell'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2025 rispetto al 31 dicembre 2024, pari complessivamente ad Euro 55,9 milioni, è dovuta principalmente all'acquisizione del ramo d'azienda whole blood di Haemonetics, a fronte della quale il gruppo ha pagato al venditore al closing Euro 40,5 milioni e si è iscritto un debito per earn out pari ad Euro 14,2 milioni, pagabile entro febbraio 2028 in diverse tranche annuali.