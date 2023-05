Germania in recessione. Calo PIL per due trimestri consecutivi

(Teleborsa) - Peggiora l'economia della Germania nei primi tre mesi dell'anno, con i dati della prima lettura che vengono rivisti al ribasso.Lo comunica la lettura definitiva diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco: il PIL del 1° trimestre evidenzia una flessione dello 0,3% su base trimestrale contro il -0,1% della stima preliminare. Nel trimestre precedente si era registrato una discesa dello 0,4%.L'economia della Germania è dunque ora in recessione "tecnica" avendo registrato, per due trimestri consecutivi, un calo del PIL.Peggiora anche il dato su base tendenziale, che evidenzia una discesa dello 0,2% contro il +0,2% della prima lettura e degli analisti, inferiore al +0,3% rilevato in precedenza.