Gap registra un profitto a sorpresa nel 1° trimestre. Conferma guidance

(Teleborsa) -, azienda statunitense che produce e vende al dettaglio abbigliamento e accessori, ha registratopari a 3,28 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 aprile), in calo del 6% rispetto allo scorso anno, comprensive di un vento contrario di cambio stimato di 1 punto e di 2 punti percentuali di impatto negativo della vendita di Gap China. Lesono diminuite del 3%. Gap controlla un portafoglio di marchi lifestyle, tra cui Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta.Ilè stato del 37,1%. L'è stato di 3 milioni di dollari, escluso il guadagno sulla vendita e sui costi di ristrutturazione. L'di 0,01 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, una perdita di 0,16 dollari su ricavi per 3,29 miliardi di dollari."Mentre l'ambiente macro e dei consumatori rimane incerto, il primo trimestre sottolinea la nostra, tra cui guadagni di quote di mercato di Old Navy e Gap Brand, espansione del margine operativo rettificato, riduzione delle scorte e forza del nostro bilancio", ha affermato, presidente esecutivo e amministratore delegato ad interim di Gap.La società continua a prevedere che lepotrebbero diminuire nella fascia mid to high-single digit rispetto alle vendite nette dello scorso anno di 15,6 miliardi di dollari."Guardando al resto dell'anno fiscale 2023, riteniamo di rimaneree migliorare il flusso di cassa rispetto allo scorso anno, nonostante ciò che sappiamo continua ad essere un contesto macro e di consumo incerto", ha affermato la CFO