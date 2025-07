Delta Air Lines ripristina la guidance per l'intero anno: è sopra le attese

Delta Air Lines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha chiuso ilcon un fatturato totale record di 15,5 miliardi di dollari, circa l'1% in più rispetto al trimestre di giugno 2024, con una crescita della capacità del 4%. L'utile operativo è stato di 2,0 miliardi di dollari (-10%), con un margine operativo del 13,2%. L'utile per azione è stato di 2,10 dollari, -36%, rispetto alle stime degli analisti di 2,06 dollari (secondo dati LSEG).La società ha previsto un utile per azione per il trimestre di settembre compreso tra 1,25 e 1,75 dollari con un margine operativo compreso tra il 9 e l'11%. Hacon un utile per azione previsto tra 5,25 e 6,25 dollari (rispetto ai 5,39 dollari previsti dagli analisti) e un free cash flow tra 3 e 4 miliardi di dollari. Ad aprile, Delta aveva dichiarato che la domanda di viaggi era "in gran parte stagnante" e aveva ritirato le sue previsioni sugli utili per il 2025."Nel trimestre di giugno, Delta ha registrato un fatturato record con un margine operativo del 13%, generando 1,8 miliardi di dollari di utile ante imposte e superando i competitor in tutti i principali parametri operativi", ha dichiarato il"Guardando alla seconda metà del nostro anno, rimaniamo concentrati sull'attuazione delle nostre priorità strategiche e sulla gestione delle leve sotto il nostro controllo per generare utili e flusso di cassa solidi - ha aggiunto - A dimostrazione della nostra, stiamo ripristinando la guidance finanziaria con un utile per azione previsto tra 5,25 e 6,25 dollari e un free cash flow tra 3 e 4 miliardi di dollari, in linea con i nostri obiettivi di free cash flow a lungo termine".