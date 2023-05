USB, in corso lo sciopero generale: i servizi a rischio

(Teleborsa) - Dai trasporti alla scuola, dagli ospedali agli uffici pubblici, il nuovocomporterà diversi disagi. La protesta è stata proclamata per chiedere la stabilizzazione dei precari, un aumento di 300 euro in busta paga a tutti i lavoratori, 32 ore di lavoro a parità di salario, l'età pensionabile a 62 anni e 1.000 euro al mese per le pensioni minime.La protesta non interesserà, tuttavia, i servizi essenziali delle zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione."Lo sciopero rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un'economia di guerra, sia quella in Ucraina sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli" afferma la sigla sindacale.ha reso noto chenella giornata di oggi mentreha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni garantiti. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, anon ci dovrebbero essere blocchi di bus, metro, tram e ferrovie. "Servizio regolare sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral", informa. Ail servizio delle linee di superficie e metropolitane sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Aram, bus e filobus garantiti dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.