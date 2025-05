Sciopero ferrovie, adesione al 90%: caos in stazioni e ritardi e cancellazioni di treni

(Teleborsa) -per lo sciopero di 8 ore dei treni, che ha coinvolto il personale delle FS, di Trenitalia, Tper e Trenord, dalle 9 del mattino sino alle 17. Una protesta che ha visto ied unadi adesione nel settore ferroviario e degli appalti.di treni in tutta Italia, secondo quanto confermato da fonti sindacali al termine della protesta, confermando che sono stati "organizzati nelle principali stazioni a sostegno della mobilitazione".per raggiungere un'intesa per il rinnovo del contratto", hanno affermato i sindacati promotori. Lo sciopero era stato proclamato daper il mancatomobilità attività ferroviarie e per del contratto aziendale del Gruppo FS, scaduti il 31 dicembre 2023."Sebbene nel corso del negoziato si siano fatti, non si è ancora trovato un punto di mediazione coerente con le richieste delle organizzazioni sindacali", spiegano i sndacati, sollecitandoper i circa 100 mila dipendenti coinvolti.Nella giornata di lunedì sii era tenuto uncon i sindacatie, soprattutto, per evitare scioperi "selvaggi" a scapito di lavoratori e cittadini. Nel corso dell'incontro, i sindacati avevano voluto discutere di "temi irrisolti come le aggressioni al personale e il dumping contrattuale".