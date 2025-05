Enac: Alexander D'Orsogna nuovo direttore generale

(Teleborsa) - Ieri, 29 maggio, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato ail decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che formalizza la nomina diper il prossimo quinquennio. In attesa dell'insediamento ufficiale, che avverrà nel corso del mese di giugno, – fa sapere Enac in una nota – ilesprime, a nome del Consiglio di Amministrazione e dell'Ente tutto, sentite congratulazioni al neo direttore generale."La sua alta professionalità in ambito nazionale e internazionale, – si legge nella nota – rappresenterà un valore aggiunto per la missione istituzionale di Enac che, oggi più che mai, riveste un ruolo chiave nel panorama dell'aviazione civile e della mobilità aerea del futuro, innovativa, sostenibile e intermodale".