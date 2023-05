Borsa Madrid debole. Sanchez convoca le elezioni anticipate

(Teleborsa) - La borsa di Madrid si avvia a chiudere la prima seduta della settimana all'insegna della debolezza in linea con le altre piazze europee orfane oggi del faro di Wall Street, chiusa per il Memorial Day.Il listini iberico risente anche della notizia che si terranno elezioni anticipate, a luglio, dopo il risultato elettorale delle amministrative, la vigilia, con la destra che ha espugnato le città di Siviglia e Valencia.Il, sconfitto, ha sciolto il parlamento e convocato le elezioni anticipate per il prossimo 23 luglio."Sarò breve e cercherò anche di essere molto chiaro. Ho appena avuto una riunione con sua maestà il re, nel corso del quale ho comunicato al capo dello Stato la decisione di convocare un Consiglio dei ministri oggi pomeriggio per sciogliere le Corti e convocare elezioni generali" - ha detto il premier spagnolo -. "di ieri. Anche se il voto era regionale e locale, il significato del risultato va oltre - ha aggiunto - e come primo ministro e segretario generale del Partito Socialista, lo assumo in prima persona".