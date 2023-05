Turchia, lira si indebolisce dopo vittoria di Erdogan

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Ladopo la notizia che il presidente in carica ha ottenuto la, estendendo il suo governo a un terzo decennio al potere. I risultati ufficiali hanno mostrato che lo sfidante Kemal Kilicdaroglu ha ottenuto il 47,9% dei voti, mentre Erdogan si è aggiudicato il 52,1%, evidenziando una nazione profondamente divisa.La valuta turca scambia asul biglietto verde (), verso nuovi minimi storici, dopo aver toccato anche i 20,067.La lira turcase Erdogan dovesse attenersi alla sua, ha affermatoin una ricerca pubblicata ieri. In altre parole, la lira potrebbe raggiungere quota 26 per dollaro prima del previsto e indebolirsi fino a 28 entro la fine dell'anno, senza un cambio di direzione politica.