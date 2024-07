Elezioni UK, Nomura: mercati dovrebbero essere soddisfatti del risultato

(Teleborsa) - Dopo 14 anni senza carica, il Labour ha ottenuto una maggioranza schiacciante, simile alle vittorie di Blair nel 1997 e nel 2001, suggerendo che è. Lo scrivono gli analisti di Nomura dopo il risultato delle elezioni anticipate nel Regno Unito.Viene fatto notare che i: solo circa 10 miliardi di sterline di spesa extra all'anno abbinati a misure simili di aumento delle entrate e al rispetto di norme fiscali rigorose.Le. "Continuiamo ad attendere il primo taglio dei tassi da parte della BoE ad agosto - si legge in una ricerca - Tuttavia, l'entità della vittoria del Labour potrebbe alla fine incoraggiare una politica fiscale più coraggiosa da parte del governo rispetto a quanto promesso nel manifesto".La maggioranza ottenuta è sufficientemente sicura perché i laburisti non debbano minimamente preoccuparsi dell'approvazione della legislazione. E con i piani fiscali che, "francamente, non sono neanche lontanamente lontani dall'ultimo bilancio conservatore, i. È politicamente stabile ma non è una "super-maggioranza", il che potrebbe aver incoraggiato una cattiva gestione fiscale", viene sottolineato.