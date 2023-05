INWIT, parte la prima tranche di buy back

INWIT

Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

(Teleborsa) -(Infrastrutture Wireless Italiane) ha comunicato l’, a partire dal 30 maggio 2023, dellafinalizzato all’acquisto di azioni ordinarie da destinare al servizio della realizzazione del Piano di incentivazione azionaria 2023 – 2027del Piano Azionariato Diffuso 2023 e 2024.Il programma prevede l’acquisto di azioni ordinarie proprie, in una o più volte, pari a un, rappresentative dello 0,12% circa del capitale sociale di INWIT, da porre a servizio dei piani di compensi basati su strumenti finanziariLa prima tranche riguarderà fino a un massimo di 67.000 azioni ordinarie di INWIT e il potenziale controvalore massimo di riacquisto delle azioni oggetto della prima tranche è stimato in circa 800.000 euro.Al 29 maggio, la Società detiene 191.105 azioni proprie in portafoglio.Intanto, a Milano, migliora l'andamento della, che si attesta a 11,79 euro, con un aumento dello 0,38%.