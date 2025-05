Amplifon avvia buyback con prima tranche da 100 milioni

Amplifon

(Teleborsa) -rende noto che avvierà una prima tranche di riacquisto di azioni proprie a partire da oggi, 19 maggio, e con termine previsto non oltre il 15 settembre 2025, per un ammontare di circa 100 milioni di euro e un massimo di 21.428.077 azioni.L'operazione, si legge in una nota, sarà eseguita in attuazione ed entro i limiti dell'autorizzazione dell'assemblea degli azionisti del 23 aprile CdA e della delibera del Cda 6 maggio 2025 relative all'approvazione di un programma di buyback per un massimo di 150 milioni di euro.Il programma, spiega la nota, è motivato dall'opportunità di dotare la "società di un efficace strumento che permetta alla stessa di disporre di azioni proprie da destinare come mezzo di pagamento in operazioni di acquisizione di società o scambio di partecipazioni, a servizio di piani di incentivazione azionaria e a eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci".