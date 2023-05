Advance Auto Parts taglia la guidance, titolo crolla

Advance Auto Parts

principale distributore nordamericano di pezzi di ricambio per automobili

S&P-500

Advance Auto Parts

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un -34,4%.Il fornitore di componenti per l'aftermarket automobilistico ha tagliato le stime per l'esercizio in corso: in particolare l'utile per azione è atteso nel range 6-6,50 dollari rispetto alla forchetta 10,20-11,20 dollari della precedente guidance.L'andamento delnella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 70,58 USD con tetto rappresentato dall'area 78,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 67,57.