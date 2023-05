Digital Value sale in Borsa dopo nuovi accordi con PA

Digital Value

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, dopo l'annuncio di dueper complessivi 39 milioni di euro (31 milioni + 8 milioni con enti pubblici che non sono stati resi noti)."Lain quanto conferma la capacità del gruppo di essere un partner strategico della pubblica amministrazione nel suo processo di trasformazione digitale (anche in aree strategiche come il Cloud) - commentano gli analisti di- Inoltre, riteniamo che le operazioni rafforzino la visibilità sulle stime. Si noti che Digital Value viene scambiato a un EV/EBITDA 2023 (2024) di 6,9x (5,7x), ovvero uno, nonostante il profilo di crescita superiore alla media e il modello di business resiliente".Discreta la performance di, che si attesta a 63 Euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 64,07 e successiva a 66,17. Supporto a 61,97.