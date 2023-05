inflazione rallenta a maggio ma "restano pericolose incertezze": i commenti

(Teleborsa) -Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,3% su base mensile e del 7,6% su base annua, dal +8,2% di aprile.La decelerazione - che riporta il tasso ai livelli di marzo -(da +14,0% a +13,4%).Come sempre, arrivano i"Anche se i dati evidenziano un rallentamento della spinta inflattiva, Istat rileva a maggio un peggioramento del clima di fiducia dei consumatori. Un segnale che fotografa come le famiglie siano ancora in difficoltà dal punto di vista economico per effetto degli aumenti dei prezzi degli scorsi mesi, nonostante le imprese della Distribuzione Moderna abbiano fatto nell'ultimo anno uno sforzo economico importante a sostegno del potere d'acquisto degli italiani, sacrificando parte delle proprie marginalità per gradualizzare il trasferimento al consumo dell'aumento dei costi per effetto dei rincari delle materie prime e dei beni energetici". CosìPresidente di Federdistribuzione sui prezzi al consumo del mese di maggio diffusi dall'Istat. "- ha aggiunto - per la tenuta dei consumi nei prossimi mesi, che sono già in terreno negativo per quanto riguarda i volumi di vendita, specialmente nel settore alimentare dove registriamo un dato di circa -4% su base annua. In alcuni settori del non food si assiste a un rallentamento dei consumi, anche per effetto del meteo che, in queste settimane, ha influenzato negativamente in particolare le vendite nel settore dell'abbigliamento. In uno scenario in cui i prezzi rimarranno alti, le aziende della Distribuzione Moderna continueranno a venire incontro alle esigenze delle famiglie garantendo un'offerta improntata su qualità e convenienza. Rimane però fondamentale indirizzare tutte le risorse possibili per favorire nei prossimi mesi la ripresa della domanda interna, garantendo così stabilità sia alle imprese sia alle filiere di eccellenza del Made in Italy""Nel mese di maggio l'inflazione italiana è tornata a rallentare attestandosi al 7,6% su base annua. Al di là dei segnali positivi provenienti dalla minor dinamicità dell'inflazione di fondo, a conferma di come le tensioni accumulate all'interno del sistema si vadano lentamente attenuando, permangono pericolose incertezze sull'orizzonte temporale entro il quale la variazione dei prezzi al consumo risulterà coerente con gli obiettivi delle autorità di politica monetaria. Allo stato attuale, questo risultato dovrebbe essere raggiunto non prima del prossimo autunno". È questo il commento dell'Ufficio Studi dii dati diffusi dall'Istat. Quanto al dato sul Pil del primo trimestre, la revisione al rialzo "oltre a consolidare le attese di una crescita per il 2023 superiore all'1%, e forse prossima al punto e mezzo, continua a porre il nostro Paese tra le economie più dinamiche della fase post pandemica. La moderata ripresa dei consumi delle famiglie, legata in parte al recupero della domanda di autoveicoli, e il permanere degli investimenti in territorio positivo, sostengono il recupero della nostra economia che, al di là della piccola battuta d'arresto dei mesi finali dello scorso anno, prosegue dall'inizio del 2021. Le possibilità di mantenere un p"Le stime Istat sull'inflazione nel mese di maggio, tornata sui livelli di marzo dopo l'aumento di aprile, non forniscono ancora certezze. Non si delinea infatti un percorso deciso di riduzione, anche se l'inflazione acquisita per ora è circa 3 punti al di sotto di quella record del 2022. Le nostre previsioni, peraltro, la collocano al 5,7% e fino al 2026 non si toccherà il livello di guardia del 2%". È il commento dell'Ufficio economicoai dati Istat. Su questo "pesano anche le politiche monetarie della Bce per regolare l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse che hanno avuto forti ripercussioni sulle imprese italiane. Facciamo nostro il monito del Governatore di Bankitalia Ignazio Visco che nella sua relazione annuale ha precisato che 'occorre prestare attenzione a che l'intensità della sua trasmissione non dia luogo a una frenata eccessiva dei consumi e degli investimentì". Il Governatore "ha presentato una visione dell'attuale condizione socio-economica italiana tutta da condividere: dalla complessità del sistema fiscale con necessità di semplificazioni all'impegno sull'evasione per far emergere il sommerso. Sul salario minimo la nostra propostaon quelli non regolamentati che a maggio frenano dal +26,6% al +20,5% -dunque, che altera il dato sull?'inflazione, dimostrato dall?andamento degli altri comparti: i prezzi degli alimentari rimangono a livelli sostenuti (+11,9%), al pari del carrello della spesa (+11,3%), impattando sulle tasche delle famiglie?.infatti, l?inflazione al 7,6% si traduce in una maggiore spesa su base annua pari a +2.879 per un nucleo con due figli,Lo affermaolo per l’acquisto di cibo e bevande una famiglia con due figli si ritrova oggi a spendere 915 euro in più su base annua, a causa dei pesanti rincari che hanno colpito il settore alimentare – spiega il presidente di– I consumatori stanno reagendo tagliando la spesa alimentare e rinunciando sempre più alla qualità, pur di far quadrare i conti a fine mese. Per questo crediamo sia indispensabile realizzare, in collaborazione con la Gdo, i produttori e gli enti locali, un paniere di beni a prezzi calmierati, da individuare mese per mese a seconda dell’andamento dei listini al dettaglio, per consentire a tutte le famiglie di mettere il cibo in tavola senza subire salassi, tutelando così redditi e potere d’acquisto” – conclude Truzzi.ora, grazie al crollo del prezzo del gas che si è verificato in questo mese nel mercato di Amsterdam, l'inflazione riprende il suo percorso virtuoso, tornando a scendere. Non è un caso che a decelerare siano stati soprattutto i beni energetici non regolamentati, visto che l'aggiornamento dei prezzi del mercato tutelato non è ancora scattato" afferma"Naturalmente i problemi delle famiglie sono ben lungi dall'essere risolti. I prezzi, infatti, anche a maggio continuano a salire: + 0,3% su aprile 2023. Per una coppia con due figli, l'inflazione a +7,6% significa una stangata pari a 2257 euro su base annua, di questi ben 915 servono solo per far fronte ai rincari dell'" conclude Dona.