Opening Bell stonata per Wall Street. Attesa per conti Nvidia

(Teleborsa) - Avvio poco mosso per la borsa di Wall Street, in una giornata in cui l'attenzione degli investitori è focalizzata suie sulla, che sarà pubblicata a mercati chiusi.Restano in primo piano restano le incertezze sui, dopo due giorni di scambi in positivo complice il clima rasserenato dal rinvio deciso da Donald Trump delle tariffe al 50% sulle merci europee, anche se è stata respinta la proposta dell'UE di azzerare tutti i dazi sui beni industriali.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 42.402 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.931 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,23%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,25%).