La Bank of Korea taglia i tassi di 25 punti base al 2,50%

(Teleborsa) - Laha, centrando le attese del mercato. Nonostante persistano preoccupazioni circa la crescita del debito delle famiglie e l'aumento della volatilità dei mercati valutari, si prevede che il tasso di crescita economica diminuirà considerevolmente, mentre il tasso di inflazione rimarrà sostanzialmente stabile. Il Consiglio, pertanto, ha ritenuto opportuno ridurre il tasso di riferimento e attenuare la pressione al ribasso sull'economia.L', con l'inflazione complessiva e quella di fondo (indice dei prezzi al consumo) che hanno registrato il 2,1% ad aprile. Le aspettative di inflazione a breve termine sono scese al 2,6% a maggio, dal 2,8% del mese precedente. In futuro, si prevede che l'inflazione rimarrà stabile intorno al 2%, poiché la pressione al rialzo derivante dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari trasformati e dei servizi sarà probabilmente compensata dal calo dei prezzi globali del petrolio e dalla debole pressione della domanda. Di conseguenza, si prevede che l'inflazione CPI sarà in linea con la previsione di febbraio dell'1,9% per quest'anno, mentre l'inflazione core dovrebbe attestarsi all'1,9%, leggermente al di sopra della precedente previsione dell'1,8%.Il Consigliodei tassi per mitigare i rischi al ribasso per la crescita economica e adeguare tempi e ritmi di eventuali ulteriori tagli del tasso di base, monitorando attentamente i cambiamenti nel contesto politico interno ed esterno ed esaminandone l'impatto sull'inflazione e sulla stabilità finanziaria.