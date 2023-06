Civitanavi Systems, al via il piano di buyback

Civitanavi Systems

(Teleborsa) -ha annunciato l'autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023.Il, che sarà attuato nei modi e nei termini deliberati dalla suddetta Assemblea,2023 fino al 5 ottobre 2024. Il numero massimo di azioni proprie acquistabili è di 1.500.000 (circa il 4% del capitale sociale) per unLa richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento.Per l’attuazione del Piano di Buyback, Civitanavi Systems ha deliberato di conferire incarico a Intermonte SIM in qualità di intermediario specializzato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza.