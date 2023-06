Palo Alto Networks entra nell'S&P 500 al posto di DISH Network

Palo Alto Networks

DISH Network

Cutera

(Teleborsa) - S&P Dow Jones ha comunicato che, società californiana di sicurezza informatica,nell'e DISH Network sostituirànell'S&P SmallCap 600. Le modifiche saranno efficaci, in concomitanza con il ribilanciamento trimestrale. I mercati azionari statunitensi saranno chiusi lunedì 19 giugno in osservanza della festività del Juneteenth.Inoltre, Doximity, Berry Global Group, BWX Technologies, Planet Fitness, Crown Holdings, Dropbox, Graphic Packaging Holding, Ovintiv, ZoomInfo Technologies e WESCO sostituiranno Dana, John Wiley & Sons, Sunpower, Ingevity, Fulton Financial, Douglas Emmett, Victoria's Secret, Macerich, SiTime e Navient nell'Tutti i componenti rimossi dall'S&P MidCap 400 saranno aggiunti all'in sostituzione di PetMed Express, Comtech Telecommunications, Eagle Pharmaceuticals, Children's Place, Rayonier Advanced Materials, LivePerson, Gannett, DMC Global, Genesco e Zumiez.Artisan Partners Asset Management, California Resources, CarGurus, Moelis, Phillips Edison, Schrodinger e UFP Technologies rimpiazzeranno LendingTree, Tredegar, Inogen, Douglas Elliman, FARO Technologies, Cara Therapeutics e Big Lots nell'