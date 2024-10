Moderati guadagni alla Borsa di New York. Focus su inflazione e earning season

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,30%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 5.751 punti. Balza in alto il(+1,55%); come pure, in rialzo l'(+1,16%).L'attenzione degli investitori è rivolta all'inizio della(a partire dalle banche nella giornata di venerdì) e ai dati chiave sull'inflazione (in uscita giovedì). I solidi dati economici della scorsa settimana hanno spinto gli investitori a ridurre le aspettative sulla portata dei tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve per il resto dell'anno.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,12%),(+1,07%) e(+1,04%). Il settore, con il suo -2,63%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+4,20%),(+2,46%),(+1,93%) e(+1,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,58%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,58%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,57%.(+5,09%),(+4,63%),(+4,20%) e(+4,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,38%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,87%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,32%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,9 Mln barili; preced. 3,89 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 225K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,7%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%).