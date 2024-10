MANTA: Sparkle collabora con Liberty Networks e Gold Data

(Teleborsa) -, fornitore leader di infrastrutture e connettività aziendale in America Latina e nei Caraibi, parte di Liberty Latin America (LLA), eazienda tecnologica focalizzata sulle infrastrutture di telecomunicazione che fornisce connettività internazionale nei Caraibi e in America Latina, annunciano l’ingresso diattore globale nel settore dei cavi sottomarini con una forte presenza nelle Americhe,per la costruzione e commercializzazione diGD-1 e LN-1, da oggi rinominati “MANTA”. Sparkle si unisce a Liberty Networks e Gold Data per la costruzione della porzione settentrionale di MANTA, che collega gli Stati Uniti al Messico, e a Liberty Networks per la porzione meridionale che collega Panama e la Colombia.Il sistema sottomarino MANTA - spiega la nota - sarà il primo cavo sottomarino internazionale nel Golfo del Messico a collegare il Messico e gli Stati Uniti con l'America centrale e latina. Il sistema avrà una lunghezza di circa 5.600 km ed è progettato per supportare un minimo di 20 TB per coppia di fibre. Con nuovi punti di accesso a Veracruz, in Messico, e ad Apalachee, in Florida, MANTA mira a migliorare il flusso di traffico nella regione, fornendo nuove rotte a bassa latenza tra i principali hub digitali di Città del Messico, Queretaro, Bogotà e Panama City e gli Stati Uniti.“Siamo entusiasti di collaborare con Liberty Networks e Gold Data a questo progetto innovativo. Manta getta le basi per l'accelerazione digitale di tutta la regione”, ha dichiaratoamministratore delegato di Sparkle.“Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Sparkle accanto a noi e a Gold Data per la realizzazione di questa infrastruttura strategica che rivoluzionerà completamente la connettività nella regione per i decenni a venire”, ha dichiaratoSVP of Infrastructure and Corporate Strategy di Liberty Latin America. “MANTA rappresenta il nostro impegno costante nel facilitare la connettività senza interruzioni in tutta la regione dei Caraibi e dell'America Latina con una soluzione affidabile e resiliente focalizzata sul futuro del traffico dati”.“Siamo lieti che Sparkle si unisca a Liberty Networks e a noi nello sviluppo di MANTA. Insieme, creeremo una nuova autostrada digitale che rivoluzionerà la connettività tra Messico e Stati Uniti”, ha dichiaratoCEO di Gold Data.Il nuovo sistema di cavi sottomarini MANTA sarà operativo entro il 2027.