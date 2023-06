BTP Valore, oltre 10 miliardi di ordini nei primi 2 giorni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - La domanda dei piccoli risparmiatori per il BTP Valore corre ancora: nel secondo giorno di sottoscrizioni chiude, infatti, con un totale di 5,195 miliardi. Sommati ai 5,45 miliardi della vigilia, nelle prime due giornate di asta, l'emissione ha raggiunto un totale di 10,645 miliardi.Sono 185.820 i contratti passati di mano oggi.La sottoscrizione si concluderà venerdì, 9 giugno, salvo chiusura anticipata.Ildel titolo durante il periodo di collocamento - sul mercato MOT di Borsa Italiana - è IT0005547390. La prima giornata di collocamento si è chiusa con ordini pari a 5,432 miliardi di euro, per oltre 180 mila contratti. Ieri gli ordini hanno toccato 2 miliardi di euro alle 11:19.II BTP Valore è lariservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (retail) e dimostra la volontà del Tesoro di continuare a incanalare i risparmi degli italiani verso obbligazioni pubbliche in una fase in cui la Banca centrale europea (BCE) ridurrà il suo peso tra i titolari del debito italiano.Secondo le analisi di, il rendimento minimo sui 4 anni della prima emissione è 3,625%, a fronte di un rendimento per il BTP nominale di riferimento su pari scadenza del 3,39%, con un extra-rendimento di circa 23pb. Al tasso medio si somma, per chi detiene il titolo per tutta la sua durata, il premio fedeltà dello 0,5%, per un ulteriore extra-rendimento annuo medio di 12,5pb.