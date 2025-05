BTP Italia chiude collocamento alla clientela retail con ordini per 6,5 miliardi

(Teleborsa) - Non sarà brillantissimo come le prime emissioni, ma ilconferma l'interesse dei risparmiatori italiani per i titoli di Stato tricolore, specie dopo il miglioramento del giudizio di Moody's, che ha sancito il miglioramento dell'outlook sul rating sovrano. La prima fase del collocamento riservata alla clientela retail ha riportato, per un titolo indicizzato all'inflazione, oggi ai minimi dell'ultimo biennio e potenzialmente ancora in rallentamento.Al termine della prima fase del collocamento riservata alla, sono arrivatidi euro (raccolti nell'ultimo giorno poco più di 1,2 miliardi), al di sotto dell'ultima edizione di, che aveva contabilizzato ordini peralla fine del collocamento alla clientela retail. Al collocamento hanno partecipato 190 mila risparmiatori rispetto ai circa 327 mila della precedente emissione.Molto ricche anche, quando l'inflazione era ancora piuttosto alta ed il titolo estremamente appetibile: quella die quella di, chiuse entrambe condi raccolta fra la clientela retail.Partirà oradel collocamento, destinata agli, che durerà un solo giorno (venerdì 30 maggio 2025). Al termine, il MEF annuncerà i risultati definitivi del collocamento ed il tasso di rendimento definitivo del titolo. Lenegli ultimi giorni, data la frenata degli ordini inseriti dalla clientela retail, che chiude ai minimi degli ultimi due anni.Lapotrebbe dunqueed essere ben al di sotto. Nelle precedenti edizioni si erano registrati quantitativi totali più alti: a marzo 2023 quasi 10 miliardi di euro (di cui 8,6 miliardi al retail), a novembre 2022 circa 12 miliardi di euro (di cui 7,3 miliardi al retail), a giugno 2022 circa 9,4 miliardi di euro (di cui 7,3 miliardi al retail).Il nuovo Btp Italia è un, ossia all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Il BTP Italia ha una(scadenza 4 giugno 2032) ed una, cui si aggiungeper chi lo compra in fase di emissione e lo tiene fino alla scadenza. Le cedole saranno corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione dello stesso semestre.L'1,85% di tasso minimo di rendimento, considerato l'attuale livello di inflazione, significa che il, leggermente superiore ad un BTP di pari scadenza in circolazione (3,1%) e si rivela adatto a coloro che preferiscono andare sul sicuro e coprirsi dal depauperamento del patrimonio prodotto dal caro vita.